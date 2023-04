Comparte

En el tercer capítulo de "Junto a Ti", nuevo programa de Canal Vive, contaron con la presencia de la periodista Cecilia Gutiérrez, la cual en conversación con Sandy Boquita, Michel Roldán y César Fuenzalida se refirieron al futuro de la panelista de "Zona de Estrellas".

En esta línea, la comunicadora sorprendió con sus declaraciones, luego de que sostuviera que tras convertirse en madre de su primera hija, ha considerado dejar el mundo de la farándula.

"Ha sido un cuestionamiento permanente desde que llegó la Mila", reconoció en el programa la comunicadora.

Así, sostuvo que uno de los principales motivos que la llevarían a tomar esta decisión, sería la exposición que enfrenta su familia.

"A mí me da lo mismo, yo ya estoy cuero de chancho, pero por ella y por Salvador (su pareja), es un tema constante. De hecho, yo estoy trabajando para retirarme en algún momento y espero que sea lo más pronto posible", reveló.

El futuro de Cecilia Gutiérrez

En el mismo contexto, detalló qué le gustaría hacer, en caso de que deje la farándula: "Me gusta tener tiendas de ropa y esas cosas", aseguró, señalando que haría emprendimientos.

Además, señaló que le gustaría continuar "ligada a los medios pero desde otro lado, y retirarme. Yo siento que ya cumplí mi ciclo, ya está, que sigan otros haciendo farándula".

"No es un tema del género, no es que la farándula sea terrible, es que yo siento que ya cumplí un ciclo y tengo que ir cerrándolo. No me voy a retirar hasta que tenga una estabilidad económica en la que pueda decir ‘ya, ahora me puedo ir tranquilamente", finalizó.