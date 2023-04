Durante la jornada de este jueves, Twitter comenzó a retirar en la mayoría de las cuentas la famosa marca de verificación de color azul.

De esta manera, las personas deberán pagar 8 dólares al mes para acceder a los beneficios de "Twitter Blue", una medida muy distinta a la que se había establecido antes de la llegada del empresario Elon Musk, cuando la verificación se entregaba de manera gratuita a las figuras públicas.

Previamente, Twitter Verified ya había informado sobre la eliminación de la verificación azul, señalando que retirarían las "marcas de verificación heredadas".

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU