Gigi Martin, colega de Mauricio Flores, recientemente compartió detalles de cómo fue el momento cuando Danika, hija de Flores, despertó tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Recordemos que el pasado 27 de marzo la joven, de 25 años, quedó internada en la Clínica Alemana, luego de que experimentara esta situación de salud.

Hace unos días la joven despertó y, de acuerdo a lo que se detalló a Las Últimas Noticias, Danika reconoció a sus padres y le tomó sus manos.

"Me parece fantástico, porque hay pocas personas que pueden salir de estos ACV. Danika es joven, le queda mucho por entregar (…) No era su momento", comentó Gigi Martin sobre la joven.

Luego detalló: "Para él (Mauricio) esto ha sido súper difícil y ahora estaba feliz porque su hija había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuelas".

En la misma línea, señaló que "lo peor para un padre es ver a un hijo postrado sin poder hablar, con la incertidumbre si va a despertar o no. Por eso estamos tan contentos de que haya despertado la Danika".