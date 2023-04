Comparte

Una compleja situación es la que enfrenta la influencer Naya Fácil, debido a unos temas pendientes que tendría con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Fue a través de una serie de videos donde Naya le señaló a sus seguidores que estaría buscando formas de evadir el pago de esta deuda.

"Ando viendo en todos lados qué puedo hacer porque de verdad son demasiadas lucas. Demasiadas lucas que a mí no me van a devolver", inició comentando.

Luego continuó: "Ustedes saben lo que me he sacrificado, trabajando en las redes sociales para llegar y tener que pasar tantas lucas que no van a ser devueltas. Entonces estoy agotando todos los medios, todavía estoy a tiempo, estoy escuchando distintas opiniones de qué podría hacer".

"Es mi bolsillo el que está en juego"

Junto a esto, señaló que no sabe qué hacer, ya que el próximo 2 de mayo se vence el plazo para pagar la primera cuota de las contribuciones.

"Es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital el que está en juego. Voy a agotar todos los medios, yo no me voy a rehusar, no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá. No, tiene que haber una opción", manifestó luego.

Tras esta afirmación, reveló que el monto que debería pagar asciende a los $100 millones, recalcando que haría todo lo posible por no saldar su deuda, aunque de igual forma manifestó que si no tiene otra opción, deberá pagar.

Finalmente, tras mensajes de sus seguidores, señaló que buscaría opciones: "No iré como tonta a pagar esa plata. Sé que tengo que pagar, si eso lo tengo claro (…) no se queden con la primera opinión, siempre hay una solución".