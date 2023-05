Comparte

En viral se convirtió el llanto de una madre que sufrió tras ver la impactante muerte de Baltazar Rodríguez en la teleserie de Mega "La Ley de Baltazar".

El hecho quedó registrado en un video que grabó su hija y que publicó en TikTok, bajo el usuario "Solo Annira".

"Mamá, ¿por qué estás llorando así? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡Cuéntale a la gente!", se escucha decir a la hija de la mujer, quien le pide que no la grabe. Tras eso, la madre expresa que "¡se murió Baltazar!", aludiendo a la producción de Mega.

El clip generó múltiples reacciones en la red social y ya cuenta actualmente con más de 560 mil "likes" y más de 6 mil comentarios en la plataforma.

Revisa el video acá:

Si bien no se sabe si el video fue actuado o no, el registro generó diversos comentarios entre los usuarios y usuarias, quienes vivieron una situación parecida.

"Jajaja mi abuela llorando porque murió Baltazar y yo no entendía qué pasaba", "tu mamá me representa, estaba tomando once y se me quitó hasta el hambre por llorar por Baltazar", "mi abuela se puso igual", "todas las mamás de Chile", "yo también lloré", fueron parte de las reacciones.