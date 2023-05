Comparte

En el último capítulo del programa "Sígueme y te Sigo", de TV+, se contó con la presencia de Edmundo Varas, recordado exchico reality que repasó cuántos se ganaba en estos espacios, que tuvieron gran éxito en las pantallas nacionales.

Fue así como el ganador de "Amor Ciego" reveló que, en aquel entonces, le pagaban ’50 mil pesos semanales y fracción".

"El sueldo mínimo era de 115 mil pesos. Yo me acuerdo que estuve tres meses y medio y saqué 650 mil pesos y me descontaron los viáticos de cuando fuimos a París. Yo pedí 200 lucas para comprar souvenirs y me los descontaron", explicó luego.

La experiencia de Mauricio Israel.

Quien reaccionó con sorpresa frente a los dichos del exchico reality, fue nada más que Mauricio Israel, comentarista deportivo que también pasó por un espacio de telerealidad, en Canal 13.

Recordemos que el panelista del programa participó en "Mundos Opuestos 2", espacio que lo regresó al territorio nacional cuando se encontraba viviendo un polémico momento economico.

Sobre su paso por el programa, Israel se sinceró: "Yo cobré bien. La verdad es que me trataron muy bien, no me puedo quejar. Yo firmé por un monto, pero no quiero entrar en detalles".

"Yo firmé un contrato por cuatro semanas, me alargaron una semana, me pidieron que me quedara una semana más y me preguntaron si me podía quedar otra semana más, yo dije sí, pero fui a una competencia y perdí igual", señaló finalmente.