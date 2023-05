Comparte

Nicolás Copano tuvo una polémica reacción al llamado de una auditora en plena transmisión en vivo de Twitch, donde insultó a la mujer identificada como Pola. Ante esta situación, al día siguiente de la pelea, salió a ofrecer las disculpas reconociendo que "no estuve a la altura".

El comunicador estaba abordando en el streaming el triunfo del electo consejero constitucional Luis Silva, quien pertenece al Partido Republicano y que obtuvo la primera mayoría nacional. Además, comentó su vínculo con el Opus Dei.

"Qué tiene de raro que el profesor Silva haya declarado su fe", fue la pregunta de la mujer en el espacio de Copano, a lo que este respondió: "Pola bájame el tonito a mí (…) Anda a echarle la chorea y ven a conversar conmigo (sic)".

"Mi problema no es que el profesor Silva sea un anormal por decir lo de su fe, me parece que todo el mundo tiene el derecho a tener la suya. El problema con el profesor Silva no es eso, es que va a anteponer su fe a un problema de Estado potencial", comentó.

Tras esto, la auditora pidió la palabra, la que fue negada por Copano. "No, porque es mi espacio, usted habla cuando yo quiero", respondió.

"Es un sicópata señora, cómo no se da cuenta", expresó más adelante.

"Sabe qué señora, usted pisó el palito, porque se está desesperando ¡Le picó! Vio que es infantil", señaló el comunicador, agregando iracundamente "¡cállese! Cállese, señora, pero le estoy pidiendo que se calle".

Las disculpas de Nicolás Copano

Tras la polémica reacción, Copano utilizó su cuenta de Twitter para compartir un video en el cual ofrece las disculpas a la mujer, donde sostuvo que su respuesta "no estuvo para nada en el código de este espacio", por ende, "no se pudo establecer un diálogo, que es lo que a mí me importa".

"No estuve a la altura ayer. En ese sentido, quiero ofrecerle a Pola, a quien le he escrito públicamente, como sabe toda la comunidad (…) sinceras disculpas y, si ella así quisiese, darle la oportunidad de conversar y hacer sus descargos", continuó.

Junto a esto, agregó que al observar el video afirmó que "no es el tono adecuado", por lo tanto, invitó a la mujer al programa "para que venga a terminar su idea y también hacer sus descargos si es que ella así quiere".

"Yo creo que las personas están en su derecho y no quiero dejar de reiterarles las disculpas correspondientes y a cualquiera que se haya sentido molesto por las palabras que ayer emití", expresó.