Duro fue el descargo que realizó la influencer Naya Fácil a través de sus redes sociales, nada más que contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras el millonario pago que le realizó a la institución por sus ingresos.

Su molestia inició debido a que aún estaría viendo el tema de los impuestos, acusando un supuesto hostigamiento, ya que señala que solo persiguen su caso, y no el de otros creadores de contenido.

"Yo pagué mis weas y me siguen hueviando (sic), me tienen enferma (…) ¿Cómo es posible que yo sea la única influencer que huevean? ¡Qué hueveen a los demás que trabajan con grandes marcas!", se descargó la joven.

"Cobraría en efectivo…"

Tras continuar con el tema, y de cómo las personas más ricas evaden los impuestos, Nayadeth rememoró el cómo obtenía ingresos en el pasado, aludiendo al trabajo sexual.

"Menos mal cuando mara… me pagaban en efecto, si no me ven hasta eso. Son más interesados en la plata, si fuera legal me sacarían los billetes de la…", señaló en una historia que compartió.

Sin embargo, sus dichos no terminaron allí, pues luego continuó: "Jamás me voy a quedar pata, si hay que volver a vender la… lo hago. Si yo no le hago asco a ningún hombre (…) Pero cobraría en efectivo".