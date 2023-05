Comparte

La actriz de teleseries, Teresita Reyes, reveló que recibió duros insultos en las pasadas elecciones presidenciales del año 2021.

En conversación con el programa Podemos Hablar, la rostro de televisión comentó que ese día subió un video a su Instagram cuando se encontraba en local de votación.

"Este voto va para un joven de Punta Arenas", dijo la actriz en su red social haciendo alusión al actual Presidente de la República, Gabriel Boric.

"Mis disculpas al Servicio Electoral, no sabía que no se podía hacer eso", explicó Reyes.

"Ese día me llenaron de insultos en Instagram. Me decían vieja comunista, te vamos a matar", comentó afligida la ex protagonista de las novelas Machos y Papi Ricky.

"Decían que iban a matar a mi familia. Me trataron de lo peor", recordó Reyes, quien bloqueó la mayoría de esos mensajes.