Emotivo fue el pasado 19 de mayo para la comunicadora Tita Ureta, luego de que se cumplieran 26 años desde la muerte de su madre, Paulina Fischer.

Bajo este sentido, la deportista le dedicó un especial mensaje a través de las redes sociales.

«19 de Mayo. 26 años desde que te fuiste mamá. Como pasa el tiempo», inició comentando la hija de Emeterio Ureta.

Luego continuó: «Te cuento que hace poco descubrí que me encuentro contigo en el agua, en el mar. Grabando La Ruta del Agua (Canal 13) todo me hizo más sentido; conocí a Claudio, le pregunté: ¿qué es para ti el agua? Y me dijo: “es como la mamá de nosotros”, a veces te abraza, te reta, te pone en su lugar».

«Entendí más que nunca mi amor por el agua, ahí me siento abrazada, querida, es mi terapia. Mamá, ya estoy más grande, pero agradezco todos los días tenerte cerca, me siento protegida y cuidada, gracias por siempre acompañarme», añadió.

Por último, expresó: «Ya sabe, si me ve en el agua, estoy acompañada, y cómo no, si estuve 9 meses en el agua, en tu guatita, mamá«.

