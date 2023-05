Comparte

Tras el abrupto e inesperado fin del programa «Me Late» en octubre del 2022, finalmente el espacio regresará a la pantalla.

Luego de una espera que se extendió por siete meses, finalmente el conductor Daniel Fuenzalida anunció a través de las redes todos los detalles de este triunfal regreso.

En contacto con El Mercurio, el comunicador relató que no se desprenderá de sus colegas Sergio Rojas y Luis Sandoval, quienes lo acompañarán en esta nueva edición del programa de entretenimiento.

Junto a esto, además se reveló que el canal donde se emitirá esta nueva versión será nada más que Zona Latina, con el programa «Me Late Estelar«, el cual será emitido todos los sábados a las 22:00 horas, a partir de este 24 de junio.

Las nuevas panelistas

«Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor«, manifestó sobre los cambios Fuenzalida.

Además se destacó que Fuenzalida y los comunicadores no son los únicos que participarán en el programa, ya que también se contará con dos destacadas mujeres.

Una de estas es Antonella Ríos, quien formó parte del ahora extinto «Me Late Prime» y renunció a este a pocos meses de su fin.

Y la otra fémina que se unirá al espacio es nada más que Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú que regresará a la TV, tras una larga cantidad de años.

El rol de Cathy Barriga

Sobre esta nueva incursión, la ex ‘Mekano’ manifestó: «Parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel (Fuenzalida), con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos».

Respecto a su papel en el espacio, sumó que «en el programa se abordarán temas y situaciones de contingencia y yo estaré participando desde mis propias experiencias«.

«He pasado por muchas vivencias desde la televisión, desde lo político, desde lo humano y pienso que voy a aportar con mi punto de vista», señaló asegurando que no buscó estar nuevamente en la TV, y que además no cierra la puerta a la política.