Este sábado se estrena un nuevo programa en la tarde de “Cultura con ustedes” de Canal 13: “El club”. Espacio conducido por la comediante Pamela Leiva, quien liderará este proyecto donde se descubrirán los diversos, entretenidos, peculiares y muy chilenos clubes que existen a lo largo del territorio nacional.

Después de su exitosa participación en el último Festival de Viña del Mar, Pamela Leiva participó como panelista del matinal de Canal 13 “Tu día” y ahora asumirá este nuevo proyecto que se estrenará el sábado 3 de junio.

Al respecto, la comunicadora expresó: «El poder hacer este programa llegó como un regalo. Estar sola en la conducción ha sido una experiencia muy bonita y, a la vez, un desafío nuevo para mí”.

En “El club”, Pamela Leiva vivirá en primera persona la experiencia de ser parte de cada uno de estos clubes y, en este sentido, todo será muy en su estilo. Pues con su autenticidad y su humor conocerá a los integrantes de estos grupos, siempre acompañada con una cámara que la seguirá para mostrar su soltura y las distintas situaciones que irá viviendo en cada momento.

En cuanto a estar con un programa en Canal 13, Leiva revela que se siente hija de esta casa televisiva, “nací con el reality ‘1810’, en el verano pasé por el matinal ‘Tu día’ y que ahora me hayan dado la oportunidad de hacer este espacio es algo muy bacán”.

Por último, reflexionó: “Siento que después de Viña no he parado. Dicen que viene un vacío para los comediantes post Viña, pero yo no lo he sentido. Estando en el matinal, luego con mis presentaciones y ahora sumando esta experiencia de ‘El club’, no he sentido ningún vacío, pues mi vida se llenó de puras bendiciones y cosas lindas”.