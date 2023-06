Comparte

Coté López acostumbra a mostrar su día a través de las redes sociales, tanto las cosas buenas como las malas y esta vez no fue la excepción.

Recientemente, la empresaria dejó registrado en su Instagram la dura travesía que enfrentó para poder llegar a juntarse con Luis “Mago” Jiménez en Lisboa, Portugal.

En un comienzo publicó una fotografía contando que estaba en una escala y que había querido descargar películas en Netflix para entretenerse en un vuelo de aproximadamente 14 horas, ya que no había llevado libros ni nada para entretenerse.

Sin embargo, mostró que no podía hacerlo, ya que no tenía espacio en su dispositivo.

Posteriormente, escribió que ya estaba tranquila porque su marido le dijo que en el avión había Wifi y que además, tenían buenas películas, por lo que no se aburriría.

Al subirse al avión se dio cuenta de que la pantalla que tenía enfrente estaba mala, porque no cargaba ninguna película y tampoco tenía conexión a internet y al consultarle a las azafatas recibió la respuesta que no esperaba.

Su pantalla estaba averiada y además, el wifi del avión no estaba funcionando, por lo que la modelo debió viajar un par de horas en total aburrimiento.

“Me pasé 14 horas mirando el techo sin solución alguna”, fueron parte de las reacciones que dejó la modelo.

Luego, escribió lo siguiente: “Nada me hace reír chemimare (…) estaba desesperada por cargar algo en Netflix pero no lo logré. La próxima vez me traigo un Ipad, una tele, un cel, un libro, un sudoku, hasta un payaso para entretenerme”.

“Fue una real tortura para alguien sin paciencia e hiperactiva como yo…”, terminó lamentando la influencer.