La trasandina Yamila Reyna fue la nueva invitada al programa «Sin Editar«, que es conducido por Pamela Díaz a través de YouTube, enfrentándose a las consultas de la «Fiera».

Fue así como la comunicadora le consultó de manera directa, si había recibido mensajes «raros» por Instagram, situación que llevó a la trasandina a exponer una situación que ha experimentado.

«Me escribió una persona, con mucho respeto, y me dijo ‘soy sadomasoquista’. Fue con mucho respeto«, inició comentando la también humorista.

Frente a la sorpresa de Díaz, Yamila Reyna detalló la propuesta que le hizo el sujeto: «Yo soy tal persona, soy sadomasoquista, me encantaría que me sometas. Yo tengo un presupuesto, te puedo pagar $500 mil. Yo obviamente no contesté».

No obstante, el visto que le dejó Yamila en la red social provocó que el hombre le volviera a escribir y, en esta oportunidad, le ofreciera más dinero.

«Me escribe a los dos días y me dice: Me imagino que te debe sorprender mi mensaje. De verdad, a mí me gusta mucho el sadomasoquismo. Si quieres te puedo pagar hasta dos millones. Ni siquiera le conteste. Él quería que yo lo sometiera, que yo le pegara. Y me pareció muy extraño ese mensaje», cerró la comunicadora, respondiendo así a la consulta de Pamela Díaz.

Aquí puedes revisar el episodio completo: