Ya ha pasado una semana desde que Daniel Fuenzalida ha estado lejos de sus labores, relatando que enfrentaría un complejo momento familiar.

Esto, debido a que su padre se encuentra hospitalizado hace unos días, debido a un delicado estado de salud que enfrentaría.

La información fue revelada por el propio comunicador a través de sus historias de Instagram, detallando así el por qué de su ausencia en sus labores radiales.

En un video que compartió, inició señalando: «Hola, ¿qué tal?, ¿cómo están? Abro este Instagram para decir que no fui a la radio ni lunes ni martes, porque mi papá ha estado un poco delicado de salud».

Junto a esto, sostuvo: «Está más estable, estoy más tranquilo, por lo tanto, se vuelve a redireccionar mi vida«.

En la misma línea, relató que «él está hospitalizado, ya saliendo adelante, así que mañana miércoles me integro a la radio«.

«Agradecer a mis colegas de la radio, los directores, los ejecutivos, que siempre me dan tanto apañe y tanto apoyo. En estas circunstancias me siento muy afortunado con eso. Muchas gracias a todos los que me han preguntado y mañana nos vemos«, finalizó en el registro.