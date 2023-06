Comparte

En uno de los últimos capítulos de «Tal Cual», la opinóloga Patricia Maldonado desclasificó un singular momento que estaría viviendo con su hija.

Su relato se dio luego de que, en el programa de TV+, hablaran sobre el síndrome del nido vacío, donde la ex «Mucho Gusto» aludió a la idea de independización de su hija.

«Ella tiene 31 años, tiene una relación bastante estable, está llegando poco a la casa, prácticamente nada, entonces ha sido también bueno esto de que ha sido de a poco. No de un viaje», inició comentando, agradeciendo que no fue un «me voy hoy».

«Tenemos que habituarnos a que esa es nuestra vida»

Luego continuó, sosteniendo que tiene el escenario en conocimiento: «Ya está llegando poco, trabaja mucho, es kinesióloga y se va a ir, lo tengo claro«, para luego confirmar que tiene planes de independizarse, ya que «está buscando departamento».

Tras esto, profundizó: «Nos vamos a quedar solos. Entonces tenemos que habituarnos a que esa es nuestra vida«.

Por último, respondió a la posibilidad de dejar su parcela en Curacavi, a lo cual entregó una negativa respuesta.

«Lo que me aflige a mí es que yo tengo un departamento, que lo tienen mis consuegros a quienes yo quiero con el alma, pero no me hallo en el departamento, yo voy un día y me quiero venir«, explicó.