Este jueves el economista Rafael Garay regresó a la TV, y lo hizo participando en una entrevista en exclusiva con el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV.

En la instancia, Garay entregó detalles de una querella contra su expareja, a quien acusa de violación de morada y amenazas.

Previo al inicio de la conversación, el conductor Julio César Rodríguez realizó un descargo de responsabilidades: «Queremos dejar constancia en vivo de que esta entrevista no es pagada. No se le ha entregado ningún dinero a Rafael Garay, absolutamente nada. Esta entrevista no tiene dinero de por medio».

Sus palabras se contextualizan en que el economista estuvo en la cárcel por estafa reiterada.

«Me diste una entrevista y me dijiste que estabas quedando ciego»

Tras detallar la situación con su expareja, que lo llevaba al matinal, JC Rodríguez lo encaró por los hechos que lo hicieron un personaje público, que se gestaron años atrás.

«¿Y cómo sabes que cambiaste? Tú me diste una entrevista y hasta me dijiste que estabas quedando ciego y estabas tan tomado del personaje que te fuimos a buscar en un móvil, porque no podías manejar. Te tomamos del brazo para sentarte en el set y me mirabas como si no me vieras bien», le expresó el periodista, luego de que Garay, en repetidas oportunidades, señalara que había «cambiado».

Frente a esta consulta, Garay explicó: «aseguró que la respuesta estaba en las propias palabras de Julio César Rodríguez. “Había tomado un personaje. Y ese personaje, donde me importaba absolutamente todo lo mismo, estaba alcoholizado, suicida, adicto al clona (sic) y me mandé todas las cagás (sic) que me podía mandar».

«Esa persona pasó un proceso, de partida tres años y medio de cárcel…», señaló luego, siendo interrumpido por JC Rodríguez.

«Pero andabas por la vida como un enfermo terminal de cáncer, ¿o saliste del estudio, te relajaste y te tomaste un copete?«, le encaró JC.

Ante esto, Garay se sinceró y reconoció: «Sí, me iba a mi casa a tomarme un copete (…) A mediados del 2015 hasta 2016 no era una persona que tenía ingesta diaria de alcohol, sino que una ingesta masiva del alcohol, me tomaba una botella al día (…) Nada me importaba y eso requiere un proceso largo».

«Yo mentí, me hago cargo»

Estas palabras no dejaron tranquilo a Rodríguez, quien lo volvió a encarar: «Rafael, yo conozco miles de alcohólicos, drogadictos, creo que peor que tú, que hay que irlos a recoger de su casa porque ya no tienen nada, pero no tienen ese nivel de mentira. ¿Eres mitómano también? ¿Qué te dijo el psiquiátra?».

Frente a las palabras de Rodríguez, Garay replicó: «Yo mentí, me hago cargo. La verdad es que cuando mentí, jamás pensé que pagaría por eso. Intenté quitarme la vida».

Ante esto, JC intentó ahondar sobre su mentira respecto a una lucha contra el cáncer: «¿Cuando tú decides inventar el tema del tumor cerebral, es cuándo tuviste ese intento de suicidio?».

«¿Pero para qué seguir con la mentira? Era mentira en tu propia vida. Te ibas a comprar cosas caras con plata de los demás. Te ibas con prostitutas y eras el rey porque no tenías enlaces familiares. Todo era una mentira y empezaste a mentir públicamente», continuó luego el periodista.

Finalmente, el economista explicó estas acciones, sosteniendo que «entonces taba fuera de control y con muy mala compañía».