Una importante decisión sobre su vida laboral es la que anunció el reconocido actor estadounidense Bryan Cranston.

En conversación con QG, el Intérprete de Hal en la serie «Malcom in the Middle» reveló que se alejará de la actuación en el año 2026 por un especial motivo.

Según detalló el actor, tomó está relevante determinación en apoyo a su esposa, ya que -según dijo- ella ha tenido que «ajustar su vida en función de la mía».

«Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mi cola. Ella ha sido la más, ha sido la esposa de una celebridad», sostuvo.

«Ha tenido que pivotar y ajustar su vida en función de la mía. Ella tiene un tremendo beneficio de eso, pero somos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece», agregó Bryan Cranston.

De esta manera, aseguró que su objetivo es cerrar su productora, vender su parte de «Dos Hombres» y escaparse junto a su esposa a un país extranjero.

«Quiero tener esa experiencia. Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como, ‘Oh, leeré y veré qué voy a hacer’. No, es una pausa. Es una parada, no pensaré en (el trabajo). No voy a recibir llamadas telefónicas», puntualizó.

Finalmente, precisó que espera cerrar diversos proyectos que tiene pendientes, tales como la reunión de Malcom in the Middle, Asteroid City y Argylle.