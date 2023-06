Comparte

La actriz Claudia Di Girolamo fue invitada a una nueva edición del programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, donde relató el momento cuando fue víctima de un violento portonazo en el año 2015.

«Tengo dos nietos maravillosos, que son gemelos, que en esa época eran más pequeñitos. Era un día sábado, me había comprometido a ir a buscarlos, porque tenían una actividad de colegio», comenzó relatando la intérprete, según consignó Publimetro.

«Entonces, estaba en la cocina -como siempre, preparando las colaciones que me gustan mucho- y salgo de la casa, abro el portón (…) me bajo del auto para poder cerrar el portón. Estoy cerrando y siento un auto muy rápido que llega y se estaciona delante mío», aseguró.

«De adentro salen seis niños de 13, 15 años, con pistola, donde yo lo vi y dije conchetu… Me quedé paralizada, se acercaron todos donde estaba yo y uno me puso la pistola en la frente literal, me quedé helada, todos hablaban muy bajito, me decían: ‘Pásame la mochila, está ahí, pásame las joyas'», recordó Claudia.

«Me tocaban entera para saber si tenía relojes, aros, me sacaron los anteojos de sol que eran ópticos y no podía ver nada. El que me apuntaba me miraba, él daba órdenes y me miraba mucho. Yo así como, la humildad máxima, mi cuerpo no existía, no podía creer que mi muerte iba a ser aquí, frente a un niño, por una estupidez, por un auto», profundizó la actriz nacional.

Tras esto, reconoció que «yo estaba segura que me iba a disparar y decía a este niño se le va a salir un tiro perfectamente bien. Sacaron todo lo del auto, se subieron adentro del auto, sacaron unas cosas se las llevaron al otro auto y cuando ya estaban listos, el joven que me apuntaba dejó de apuntarme, entró al auto mío y se fueron».

En este sentido, Di Girolamo aclaró que «después de eso me puse a tocar el timbre de mi casa, y nunca había estado en la situación de llamar a Carabineros. Después vino la etapa de reconocer a los jóvenes, con carpetas, donde me di cuenta de cómo afecta el miedo, el pánico a la cabeza. Mi único tema era sobrevivir, no decir ninguna palabra», fueron parte de sus declaraciones.