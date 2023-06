Comparte

Esta noche, en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

Hoy será el turno de dos equipos liderados por mujeres potentes, con carácter y espíritu de lucha, que reunirán a sus familias. Primero, “Las Sukni”, compuestas por la abogada Helhue Sukni y sus hijas Samia, Widad y Fadwa; segundo, “Las Duco”, compuestas por la medallista en lanzamiento de la bala y nueva figura de Deportes 13 Natalia Duco, su mamá Beatriz Soler y sus hermanas Catalina y Beatriz.

“Me costó convencerlas, porque no son mucho de venir a la televisión, pero me apañaron para acompañarme a lo que yo hago, y estamos contentos acá de compartir un poquito de mi mundo con ellas. Hay de todo en mi familia: mi mamá es artista, pinta, hace vitrales y pinturas en acrílico; mi hermana mayor es periodista y tiene un máster en Políticas Públicas; y mi hermana chica es ingeniera comercial con un máster en Finanzas en Barcelona. Todas son pura gente inteligente… y una acá lanzando la bala”, ríe Natalia Duco sobre su familia, a la que mostrará por primera vez en la TV.

Duco, quien tendrá un rol protagónico en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023 siendo simultáneamente competidora en su disciplina y comentarista de Deportes 13 en Canal 13, admite que harán su mayor esfuerzo en el programa porque todas coinciden en lo aguerridas y fuertes. “Mi familia es súper competitiva, esto viene en la sangre. Mi mamá, sobre todo, es la peor. De ahí vino la cosa, así que hoy vamos a hacer el empeño”, sostiene la deportista.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Semilla, que genera aprendizajes a través de la participación para fortalecer la convivencia escolar y generar espacios de prevención de la violencia en establecimientos educacionales del país, propiciando así una nueva formación para la ciudadanía.