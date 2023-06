Comparte

Han pasado algunas semanas desde que Aylén Milla reveló a sus seguidores que enfrenta un duro cáncer, y ahora entregó nuevas detalles de la situación que experimenta.

En conversación con CHV noticias, la modelo trasandina relató que los primeros síntomas iniciaron en abril del 2022.

«Me palpaba algo súper duro, súper notorio. Por un periodo pensé que era nada, lo asocié con pastillas anticonceptivas», comentó en la oportunidad.

Por este motivo, fue al médico, donde le dijo «que no era nada. Que se va a desaparecer solo. Y no me dio la orden para hacerme el examen«. No obstante, debido a que el bulto continuaba allí, optó por realizarse una mamografía.

«Estaba sobrepensando todo»

Si bien en el examen no apareció nada, la biopsia confirmó su temor: era cáncer de mama, situación que descubrió recién en noviembre.

«Lloré, no pude dormir, estaba sobrepensando todo (…) No me esperaba enfermarme jamás. Era una persona muy sana. Difícilmente me resfriaba. Jamás esperaba un cáncer en mi cuerpo, y menos a los 32 años«, afirmó.

Tras ese diagnóstico, se sometió a quimioterapia, proceso que acabó hace 15 días y ahora se encuentra en espera de ver en qué está el cáncer.

No obstante, su gran preocupación está en la cirugía que se viene, donde podrían extirparle parte de su mama.

«Es que para las mujeres, que te afecte el pecho es algo súper delicado. Es algo muy femenino… sirven para amamantar, dar vida», afirmó.

Finalmente, reflexionó: «Me da mucha pena saber que hay gente que muere de esto, porque tiene que esperar para pagar esto. Lo encuentro súper injusto (…) Ojalá todo el mundo pudiera tener acceso a tratarse en tiempo, en forma y en un espacio adecuado».