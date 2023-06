Comparte

El cantante chileno Pailita hizo una millonaria donación para apoyar a las familias que resultaron afectadas producto del sistema frontal registrado en la zona centro-sur del país.

El anuncio fue realizado por el artista en un «live» hecho por el animador Francisco Saavedra en su cuenta de Instagram, quien se unió a Desafío Levantemos Chile para recaudar dinero para ayudar a las personas damnificadas.

Durante la transmisión en vivo, Pailita aseguró que «mientras uno pueda, hay que hacerlo», agregando que «muchas veces la gente piensa que todas estas cosas, uno lo hace para la tele, y no, si uno hace esto, es para que la gente se motive, porque yo sé que hay muchos empresarios que tienen monedas y deberían ponerse la mano en el corazón por la gente».

«Yo gracias a la gente soy lo que soy y nosotros no podemos hacernos los hueones con eso», agregó el cantante de música urbana.

En este sentido, reveló que «voy a donar $40 millones para toda la gente del pueblo, para toda la gente que siempre ha estado ahí apoyándonos. Yo sé que hay muchos niños que en estos momentos la están pasando mal (…) ver un niño sufriendo, a una niña, a una abuelita, de verdad que duele y afecta demasiado».

«Así que ojalá esto les sirva como motivación para que sigan aportando y sigan poniéndole ahí motivación a la gente, para que la gente allá no se sienta sola, porque siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos», sostuvo el intérprete.

A su vez, afirmó que «Diosito nos mandó a este mundo para un propósito y es hacer las cosas bien, y si ponemos ayudar... Nosotros aquí somos servidores de la vida y si tenemos el medio para ayudar, hay que hacerlo».

«Cuando uno se va al ataúd, se va sin nada, y me he dado cuenta que plata no hace la felicidad, pero sí se necesita para poder ayudar a muchas personas», fueron parte de sus palabras.

Revisa el momento acá: