Todo un descargo fue el que realizó Jennifer Galvarini, más conocida como «La Pincoya«, el pasado domingo en el reality ‘Gran Hermano’.

Este descargo se dio en medio de una nueva jornada de eliminación, donde era ella una de las participantes que corría un gran riesgo de ser eliminada.

En este sentido, los conductores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le consultaron sobre las sensaciones de ser una vez más nominada a dejar el programa de telerrealidad.

Frente a esto, la participante respondió: «Cada vez que me hablas me enloquezco (…) Yo pecho a las balas no más, si tengo una pena o algo, en mi yo interior, soy fuerte, no me gusta que me vean llorar«.

Luego continuó: «Siento que estos cabros me están queriendo, me lo han dicho (…) estoy feliz porque todos estamos haciendo cosas del hogar, eso me encanta».

«A mí me censuran».

Tras esto, JC le dio el pase a Viviana, participante que también se encontraba nominada para la eliminación.

Fue en este momento cuando Jennifer lanzó un descargo, que se alcanzó a escuchar en pantalla: «No me dejan hablar, me cortan, no puede ser eso«.

Luego la ‘Pincoya’ le repitió lo mismo a Trinidad: «A mí no me dejan habla, ¿cashaste? Me cortan. No importan (…) A mí me censuran«, sosteniendo que fue a ella a quien le dieron menos tiempo para expresarse.