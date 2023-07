Comparte

Alarmante fue la predicción que realizó la tarotista Vanessa Daroch, quien habló de un suceso que afectaría al país en los próximos días.

La mística además aseguró que no pasarían más de tres semanas para comprobar la veracidad de este hecho. «Pocas veces me aparece algo tan claro como lo que me apareció y que es para el sur de Chile«, aseveró en el programa «La Hora de Jugar».

Luego continuó, sosteniendo que vio «mucho lodo, mucho barro y ríos de barro», destacando que «lo que a mí me llamó la atención es que veía un tornado o una tromba».

«Era algo muy fuerte. No me mostraba si era del agua o de tierra, pero era muy destructivo. Veía techos, puertas«, aseguró.

Con el fin de darle aún más peso a sus palabras, sostuvo que «lo corroboré con dos tarot y con péndulo y en todo era ‘sí’. Cuando uno da una predicción trata de no influenciarse por otros. Uno tiene que estar muy fresquita, muy limpia«.

«Ojalá lo que yo vi no sea tal, porque los giros que daba eran muy, muy fuertes«, finalizó la tarotista, apuntando a un desastre natural que afectaría el país.