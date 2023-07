Comparte

El panelista de «Tal Cual», Jordi Castell, recientemente lanzó una llamativa confesión amorosa, revelando que le abrió una vez más las puertas al amor.

«Estamos los dos felices. Yo quiero cuidar esta relación, no sé si va a durar harto tiempo«, inició señalando en el espacio que conduce José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. «Ustedes saben que estoy haciendo todo para que resulte«, sumó.

Tras esto, relató que no quiere ponerle nombre a este vínculo que ha formado, mientras que José Miguel Viñuela destacó que el fotógrafo cerró Tinder y mantiene exclusividad.

«Hacía rato que no tenía una relación que no me cueste nada que resulte (…), hay una facilidad de lenguaje increíble, todo se da con facilidad«, añadió luego Castell.

