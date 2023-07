Comparte

“Quedó aclarado”. Iván Arenas, más conocido como ‘profesor Rossa’ pidió disculpas a DJ Méndez, a quien habría acusado de adeudarle más de $70 millones de pesos en el programa de Willy Sabor y DJ Lolito “Es La Hora de Tu Podcast”.



Arenas señaló dentro del espacio que “hay un señor Valenzuela en Rancagua que me debe setenta más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela y voy a decir otra cosa peor, nunca he hecho esto, hay un señor de la radio que me contrato para ‘el Cariola’ y no me pagó la actuación, ‘Spider G’”, refiriéndose a Jorge Fernández, de radio Activa.



Tras desatarse la polémica, fue el propio intérprete de “Tequila” quien salió al paso, desmintiendo la acusación y señalando que llamó al ‘profesor Rosa’ para aclarar las declaraciones. “Pudimos hablar como adultos que somos y ahora tenemos la película súper clara”, sostuvo.



Arenas también aclaró los sucesos por medio de una publicación en Instagram, en donde comentó lo ocurrido: “Sí, lo dije, después de varias investigaciones y conversaciones con DJ Méndez directamente a Suecia, quedamos claros de que él no tenía nada que ver, quien es responsable de esta deuda de $70 millones de pesos prestadas por mí, es la productora. DJ Méndez no tiene nada que ver en esto”, agregó.