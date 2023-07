Comparte

Wilma González, figura reconocida dentro de la farándula chilena, comentó sobre el reality de mosa, “Gran Hermano” y entregó detalles de su participación en “Mundos Opuestos” del 2012, en donde se besó con Mariana Marino.

En conversación con Zona de Estrellas, la modelo confesó que le pidieron que dijera que era bisexual. “Tú te manejas y sabes lo que puede salir en portada al día siguiente, pero no hay un productor que te diga qué hacer. Tú no te besas con quien no te gusta. Es lo que puedo decir desde mi experiencia”, señaló.

Respecto al beso, se le consultó sobre la espontaneidad del momento, indicanando que “fue jugando un poco, pero manejado, porque sabía lo que iba a generar. Al final, ni siquiera salió (en pantalla)”.

“En esos años eran muy graves con lo del Consejo Nacional de Televisión”, criticó la española nacionalizada.

Tras renglón, comentó que la prensa de la época le consultaban constantemente si podían decir que era bisexual. “Igual pedían permiso y había un protocolo que no era menor. También había mucho que ellos editaban, pero ahora no es así. La verdad es que en ese tiempo eran bien pacatos en Chile”, respondió.