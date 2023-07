Comparte

Con sólo 8 años lo conocimos en el rol de “Brunito”, el hijo de “Nancy” (Katty Kowaleczko y mejor amigo del pequeño “Félix Herrera” (Lucas Bolvarán). 15 años después, Pablo Freire, nombre real del joven actor, tiene una vida completamente diferente al niño con anteojos que interpretaba en la serie que Canal 13 repite en las noches.

Estudiante de último año de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, Pablo dice estar entusiasmado con un área específica de la carrera, en la que quiere trabajar en el futuro. “Estoy haciendo mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a éste. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores”, afirma el joven.

Adicionalmente, indica que le gusta el mundo docente, inclinándose por el lado intelectual. “Yo toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho. También, una pasión mía es leer y escribir, de ahí que me veo desde chico siendo profe en la U y en la academia”, sostiene.

Sin embargo, pese a todo, no olvida lo bien que lo pasó en “Los 80”, especialmente por el cuidado que tuvieron con él durante las grabaciones, considerando que no vivía en Santiago. “Siempre he sido de Viña, y cuando grababa ‘Los 80’ viajaba desde allá y siempre se me respetó todos mis tiempos, porque en la productora eran unos secos. Así, no tuve que irme a Santiago a vivir, cambiarme de colegio y perder los amigos o algo así”, recuerda.

Así, mientras decide qué le depara su futuro laboral, no puede evitar sentirse atraído por la actuación. “Siempre traté en el colegio de participar en actividades de actuación o de expresión en general. Por eso creo que de la actuación solo estoy lejos circunstancialmente, por estar plenamente dedicado a estudiar una carrera diferente. Confío en que algún día vuelva a la interpretación de algún modo”, asegura el joven.

