Este viernes la opinóloga Patricia Maldonado será una de las invitadas al programa «Podemos Hablar» de CHV, en donde repasará diversos aspectos de su vida más íntima.

En este sentido, la panelista de «Tal Cual» compartirá con los demás invitados una íntima confesión, que tiene relación con su sexualidad y cómo satisface sus deseos.

«Un día le digo a la Raquel (Argandoña), sabes que le estoy exigiendo mucho a mi marido, no es lo mismo a los 15, 30, 40, que a los 70 y tantos. Y todavía le dije estoy como ganosa, qué hago», señalará en un inicio.

Luego continuó, revelando que su amiga la llevó a un sexshop. «Ella me dijo a mí, tengo un dato Maldonado, Apumanque, primer piso abajo, yo te acompaño».

«De depente entró a una tienda, y veo…, madre santísima, y estos caballeros, donde me los encuentro. y dije me gustó ese caballero. Si me dijo (la vendedora) este tiene una particularidad, es muy moderno, y este otro pequeñito que está acá, y le dije, ‘deme los dos’», señaló.

«El más grande se llama…»

Su confesión incluso fue más allá, pues la conductora de «Las Indomables» incluso reveló que ya estrenó estos juguetes.

«Así que yo les puse nombres, el más grande se llama Frank Sinatra, y el otro que es más chiquito, se llama Dean Martin. Ellos actúan, entonces cuando me entra el ángel malo, o el ángel cochino, el ángel me dice hoy me toca con Frank Sinatra, lo tengo en mi velador, abajito en un mueble. no me pregunta nada, lo paso el descueve, y no molesto a nadie», contará.

Finalmente compartirá una reflexión: «No le quiero exigir a mi viejo, ojo, a veces le digo, si Frank Sinatra, también se cansa, ahora le toca a usted, y hace su esfuerzo, pero no es lo mismo, le cuesta un poquito, para no exigirle, porque le cuesta».