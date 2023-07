Comparte

Durante la jornada de ayer se transmitió un nuevo capítulo de «Gran Hermano«, espacio en donde se vivió una nueva jornada de eliminación, en donde Maite dejó el programa de telerrealidad.

Un detalle, que no pasó nada inadvertido, fue la gran cantidad de votos que recibió la ahora exparticipante, quien obtuvo una cantidad de votos histórica, obteniendo más del 90% de las preferencias.

Y como es costumbre, al día siguiente el participante eliminado participa en conversación con Francisca García-Huidobro y su panel, donde repasa temas de lo que vivió en el interior, y otros aspectos.

Así, este lunes Maite debería encontrarse con la actriz, momento esperado por muchos cibernautas, aunque algunos realizaron singulares solicitudes, y una de estas llamó la atención de la comunicadora.

«Reina, por favor, DESTRÚYELA«, fue el mensaje que le dejaron a Fran García-Huidobro, aludiendo a que ‘destruyera’ a Maite cuando la entrevistara.

El texto fue respondido por la ex «Primer Plano», quien le bajó los humos a la cibernauta y le replicó: «No señora mayor, hago mi pega y eso no incluye a DESTRUIR a nadie«.

Luego continuó: «Es un reality, ni más ni menos. Intento representar a las RRSS, pero no a ese nivel de fanatismo. Saludos«, finalizó.

Aquí puedes ver el intercambio: