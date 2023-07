Comparte

Todo apunta a que el rumor de una relación entre Roberto Cox y Francisca Undurraga sería cierto, luego de que ambos han sido vistos juntos en múltiples oportunidades.

Y quien ahora se refirió a este tema y le dio su ‘visto bueno’ fue Sabrina Sosa, modelo que hace un tiempo tuvo una cita con el periodista de CHV.

Recordemos que este rumor se hizo publico luego de que Pablo Candia revelara la información, señalando que los vio besándose: «El sábado Roberto Cox fue visto bien acaramelado, a los besos diría también, en el centro de eventos Hilaria, en Huechuraba, con Fran Undurraga«.

Luego continuó: «Lo confirmamos, porque los vieron bailando muy acaramelados con Fran Undurraga. Estoy en condiciones de decir que están en pareja y es una nueva pareja del espectáculo«.

Las palabras de Sabrina Sosa

Tras ser consultada por el tema en el programa «Que te lo digo», Sabrina Sosa le dedicó positivas palabras a esta relación que tendría el comunicador.

«Ojalá les resulte, que estén bien o que encuentren el amor ambos (…) Yo con Roberto éramos amigos y lo que fuera. Pero, en verdad, para pareja no. No, porque somos distintos, no era mi chico«, señaló en un inicio.

Luego continuó: «Estoy bien. Si con él éramos y solamente eso porque quizás no es mi estilo de chico. Yo soy más de lo formal y de ciertas características que debe tener esa persona, y él no las tenía. Entonces con más razón me alegra de ver que está con alguien. Porque yo le tengo cariño y lo quiero un montón«.