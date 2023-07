Comparte

Ha pasado cerca de un mes desde que Julio César Rodríguez sufrió la sensible muerte de su padre, situación que tocó durante la jornada de hoy en el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV.

«Me pasó una cuestión ahora, durante los últimas días de vida de mi papá: tenía muy pocos recuerdos de él, de chico, pero mi hermano Marcelo me mandó un video de cuando mi papá hacía un recuerdo de mí cuando chico«, inició comentando, rememorando las palabras que este le dedicó, en un video que grabó su hermano.

Luego continuó con su relato, emocionándose en medio de sus palabras: «Yo pensaba que a mi papá no le importaba mucho lo que conmigo pasaba en esa época, porque estábamos alejados por la separación con mi mamá y todo».

«Y Marcelo (su hermano), le graba la conversación en la clínica y me la mandó para mi cumpleaños. Ahí sale mi papá hablando de mí cuando chico y para mí fue súper bueno, porque cuando uno crece con muchos dolores, uno dice ‘chuta, mi papá se acordaba de mí‘», repasó.

Tras esto, reflexionó sobre sus recientes vacaciones, las cuales le sirvieron para procesar este hecho: «Ahora en las vacaciones. Entonces, expresar esto, contar esto, es porque seguramente hoy hay familias que están alejadas, peleadas, discusiones, ex parejas separadas… no sé, el tiempo pasa tan rápido que es importante cuidar esa relación«.

Por último, tras soltar algunas lágrimas, recuperó el aliento y expresó: «Una polola me hizo volver a reconciliarme con mi papá o a acercarme a él, porque nunca estuvimos peleados, pero sí distanciados (…) un día estábamos en Conce, y ella me preguntó dónde vivía mi papá y me impulsó a visitarlo. Desde ahí nunca nos separamos«.