Un más que llamativo reencuentro fue el que ocurrió entre el conductor de «Mucho Gusto» José Antonio Neme, y la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Recordemos que hace unos meses ambos rostros se encontraron, pero en tribunales, luego de que la ex jefa comunal realizara una denuncia por injurias y calumnias.

Lo llamativo es que en esta oportunidad, su reencuentro se produjo en medio de la alfombra roja de la película Barbie, evento en el cual se encontraba Barriga realizando una nota para el programa «Me Late», vistiendo de rosado, y en patines.

«Pensé que en mi vida había visto todo, y vaya que he visto cosas raras, pero cuando entro a esa carpa y veo a Cathy Barriga en patines… yo no he visto absolutamente nada», inició comentando Neme sobre el momento que presenció.

Luego el periodista continuó: «No sé qué decir. Ella se acercó a preguntarme cosas y yo le dije ‘bueno, yo le contesto cualquier cosa, pero como usted es tan sensible, cualquier cosa no terminemos en tribunales’. Pero me dijo ‘no, acá estamos en otra cosa’. Pero a mí las cosas no se me olvidan».

«¿Usted cierra la idea a una carrera política?»

Fue así como ambos intercambiaron algunas palabras, donde tras las bromas, Neme le comentó: «Yo sí puedo decir algo de Barbie. Barbie demostró que las mujeres pueden ser todo, incluso alcaldesas. Y es verdad.»

Frente a esto, Barriga respondió: «Estoy de acuerdo contigo, José Antonio, porque Barbie nos empoderó, nos hizo soñar con ser doctoras, veterinarias, mamás, incluso astronautas».

En este sentido, Neme le preguntó directo: «O Presidenta… ¿Usted cierra la idea a una carrera política?«.

Sin embargo, frente a la consulta, Barriga la evitó y afirmó que ‘estamos en otra cosa’, mientras que Neme le realizó una nueva consulta: «¿Cómo está hoy Cathy Barriga lejos de la política?«.

Finalmente, la ahora panelista de ‘Me Late’, replicó: «Estoy contenta, porque retomo algo de mis inicios. Nunca la eché de menos, pero me buscó y yo acepté«.