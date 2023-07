Comparte

Durante la jornada de esta mañana se dio a conocer un extraño robo que se efectuó nada más que en el ministerio de Desarrollo Social, donde los ladrones sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte.

La singular situación no tardó en generar múltiples comentarios políticos y críticas en las redes sociales.

Frente a este hecho, uno de los que reaccionó fue el conductor de «Mucho Gusto», José Antonio Neme, el cual compartió un duro mensaje en contra de la situación que se vive en el ministerio de Giorgio Jackson.

¿Qué dijo José Antonio Neme sobre el caso?

«Dejemos la corrección política, pero, ¿Qué es esto? Estamos en medio de una investigación de fraude al Fisco. Y en la mitad hay una llamada de alguien ‘sí, soy yo el ministro Jackson y se los pasan a unos overoles blancos», inició comentando duramente el periodista.

Luego continuó y apuntó de manera directa contra el ministro Giorgio Jackson: «¿Creen que somos hue…? Perdón que lo diga, pero ni es una historia de Netflix, las cosas no pasan así, la historia es tan inverosímil que el equipo de Jackson le deben una explicación a la ciudadanía».

Por último, el periodista se animó a apuntar sobre que el robo en realidad era una operación política: «No hay que ser idiota para darse cuenta que aquí hay una pantomima de algo, la pregunta no es si es o no una operación política, porque claramente lo es«.

«Las preguntas son: ¿de quién viene la operación política? ¿desde fuera del Gobierno contra Jackson? ¿desde del interior del ministerio? ¿viene desde el mismo Jackson? evidentemente hay una operación política para conseguir algo», cerró.