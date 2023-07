Comparte

Vesta Lugg habló sobre un duro momento que pasó en su carrera, que la obligó a permanecer encerrada en su casa en cuatro días, tras un episodio del programa Vértigo, en donde estuvo como invitada en 2017.

La actriz rememoró instantes “en mi carrera donde puedo decir que algo me hizo llorar”, en conversación con los invitados en La Divina Comida, donde además estuvieron presentes Luis Slimming, Mauricio Jürgensen y la ministra Maisa Rojas.

El incómodo momento se dio luego que le tocara responder ‘la pregunta del pueblo’, el cuestionamiento era: ‘¿tú crees que eres un personaje dispensable?’”.

“Yo estaba respondiendo y alguien decide interrumpirme y me dice: ‘sabí qué, Vesta, déjame darte una vueltecita, ¿Cómo va a ser dispensable esta chiquilla tan bonita?’ y yo le digo ‘mira, no nos conocemos, pero a mí no me gusta que me interrumpan’”, replicó.

Pese a lo compleja que fue la situación, Vesta señala que “ni siquiera me acuerdo” del nombre de quien causó la polémica.

“Ese tipo de chistes se tiraban, de sexualizar sin su consentimiento a la mujer”, reflexionó, agregando que Diana Boloco, animadora del programa, también se prestó para el momento diciéndole “pero sonríe si eres tan bonita, me decía la Diana”.

“Me echaron primero, por su puesto, y yo me acuerdo que llegué a mi casa y me metí a mi pieza, me escondí en mi cama y no salí en cuatro días, porque la gente en la calle” la seguían molestando con el chiste, señaló.