Hace unas semanas la influencer Valentina Roth se sometió a una operación, con el fin de corregir un mal tratamiento que le realizaron a sus labios, cuando solo tenía 22 años.

De acuerdo a lo que relató, había acudido a un centro estético para que le inyectaran ácido hialurónico. Sin embargo, le colocaron biopolímero.

Es por este motivo que acudió a un centro estético, con el fin de que corrijan el error, lo cual detalló recientemente.

«Si hablo y se me ve como que tuviera pelitos, son los puntos, que todavía tengo varios… el labio de abajo todavía está medio deforme«, inició comentando la influencer.

«Es impactante verte la boca así»

Luego continuó: «El Cris, mi doctor, es el que me sacó y me operó la silicona industrial que me habían puesto o biopolimero«, detallando además que se sometió a esta intervención a fines de julio.

En la misma línea, advirtió que «esta operación no es para todas, porque tú te ves deforme, es fuerte. Tienes que estar muy bien psicológicamente para que no te afecte y no te tire para abajo«.

Por último, expresó: «te vas viendo y es impactante verte la boca así, es una operación cuática, pero vale la pena porque está quedando súper, súper bien».

Aquí puedes ver la publicación que compartió: