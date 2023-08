Comparte

Luego de su concierto en Argentina, las redes sociales están inundadas con comentarios sobre el nuevo aspecto físico de Luis Miguel, e incluso hay algunos que aseguran que sería un doble quien se sube al escenario.

A raíz de ello, Diana Bolocco aprovechó su espacio en Radio Pauta y salió a defender al sol de México.

En ese sentido, apuntó directamente contra su colega argentino, Luis Ventura, puesto que él aseguró que “cuando haces dieta, no se te encogen los huesos”.

Frente a ello, Bolocco sostuvo que el cantante “se encogió” luego de perder unos kilos.

“Luis Ventura, escúchame, te quiero hablar a vos”, comenzó diciendo Diana, tras ello, justificó su teoría con las siguiente explicación:

“Yo que he tenido cuatro embarazos en el cuerpo, te quiero contar que todo se agranda con el embarazo y luego todo vuelve a su estado normal”.

Finalmente, continuó poniendo su experiencia como ejemplo “yo calzo como tres números más y la chaqueta no me cruza, no de la guata, sino que del hombro. Entonces, por favor, si él adelgazó, entonces se encogió”.