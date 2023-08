Comparte

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de «Podemos Hablar«, en donde la actriz Tatiana Merino repasará un antiguo rumor que la involucró con Patricia Maldonado.

Esto, luego de que hace algún tiempo la panelista de «Tal Cual», Patricia Maldonado, señalara que la exvedette habría malgastado más de 100 millones de pesos, entregados por el Estado para la fundación «El Regazo del Artista», que buscaba la creación de una casa en el sector de María Pinto.

En esta línea, Maldonado en la oportunidad aseguró que la fundación nunca funcionó como tal: «Utilizó una casa de ancianos para hacer asados. Nunca hubo ningún abuelito«.

«Compró una casa que era para la chacota. Se iban todos los humorista a hacer asados y no había ningún viejito adentro. Con Pancho Saavedra -con quien le hicieron un seguimiento- descubrimos que ella nunca llevó un viejito. Tú no puedes tener una casa de anciano donde no hay un hospital cerca», aseveró la opinóloga.

La réplica de Tatiana Merino

Tras ser consultada sobre este tema en el programa de CHV, la intérprete responderá: «Esto es un comentario casi de farándula. Lo que me molestó es que ella le dio como bombo en fiesta, dando a entender que yo había estafado. Siendo que lo único que quise fue ayudar con mis compañeros».

«Esta señora se dedicó a sembrar cizaña, yo digo por qué no se aclaró, si los mismos de derecha mandaron a hacer una auditoría con la Contraloría», sostuvo.

Por último, Merino manifestó: «Yo lo único que le diría a la Paty es que haga un mea culpa, porque ella habló, yo la acepto, porque cuando alguien se entera de rebote, yo investigo. Esta señora no sacó jugo, tiraba veneno«.