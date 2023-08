Comparte

Jennifer ‘Pincoya’, concursante del reality Gran Hermano, ya se ha ganado el amor y cariño de los televidentes, gracias a sus locuras y dichos.

En este sentido, el pasado jueves la oriunda de Chiloé debió convencer a cinco de sus compañeros de lanzarse desnudos a la piscina, a cambio de una cena, cigarros, asado, aumento del monto del premio final y un video de su familia.

Debido a que logró pasar esta singular prueba, la jugadora dejó atrás el enojo que ha manifestado en las ultimas semanas, y compartió una sensible revelación.

La revelación de Pincoya

«Igual me genera rabia que me voten todas las semanas, pero yo sé a qué vine«, habría comentado al inicio.

Luego continuó: «Sabía que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán ¿entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo«.

Fue así como reveló inesperada información: «Mi hijo es paciente renal. Y mi primer hijo falleció».

«Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, pero trato de no pensar para no quebrarme«, afirmó.