Katty Kowaleczko reveló detalles de su vida matrimonial y de cómo le cambió la vida luego que decidieran dormir en piezas separadas junto a su marido, Rodolfo Pérez.

La actriz fue una de las invitadas en Podemos Hablar, de CHV, en donde relató los motivos que la motivaron a pedirle a su pareja que pernoctaran en dormitorios separados.

“Tengo un marido maravilloso, que es grande; es una cama de dos plazas y ocupa un espacio importante. Independiente de eso, roca…, se daba media vuelta y yo saltaba al lado o me quitaba la ropa de cama y (yo) amanecía en el larguero”, relató.

Producto de estos acontecimientos, “empecé a no dormir, a desvelarme; y empecé a transformarme, me empecé a transformar en una bruja, era una mujer amarga, mañosa, que quería dormir”, ante lo cual llegaron a la conclusión que lo mejor era dormir en dormitorios separados.

“Conversándolo, de repente dijimos: ‘el acto de dormir es solitario’. Decidimos dormir separados y nos cambió la vida”, reveló la actriz.

Kowaleczko contó que, si bien la primera impresión de su pareja no fue del todo positiva, posteriormente comprendió el martirio de la actriz. “Al principio fue como ‘¿en serio no quieres dormir conmigo?’. No, lo que pasa es que quiero dormir, pero hacer cucharita, regalonear, eso igual uno lo puede hacer porque está consciente, no está durmiendo”. Esto, “lo entendió y nos cambió la vida”.