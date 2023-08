Comparte

Un tenso momento se presenció hoy en el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV, donde se comentaba la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social.

En este sentido, la conductora conversó con un extenso panel político, en donde se encontraba el exdiputado UDI, Giovanni Calderón.

«Tú que eres periodista, entiendes el sentido de la frase, del lenguaje y la forma en que se plantean las soluciones«, partió señalándole a Álvarez, el exparlamentario.

Luego continuó: «Lo que planteó la UDI fue que es imposible un diálogo con el gobierno mientras Jackson estuviera en el Ministerio. Son perspectivas distintas«.

La molestia de Monserrat Álvarez

Estas palabras no fueron aprobadas por la conductora, quien le respondió con bastante molestia: «Ah, entonces yo no entiendo porque soy mujer. Me acaba de decir que yo como periodista no entendí. Yo, y mucha gente en Chile, entendimos. También lo entendió Jackson, que hasta se fue«.

Si bien la conversación avanzó, Álvarez volvió a aludir a las palabras de Calderón: «Tiene que aprender eso, voy a terminar de defenderme (…) No puede decirle a una persona eso. Dígame ‘yo no estoy de acuerdo’. Sabe qué, yo soy la conductora y voy a aclarar el punto. Hay reglas, y cuando tenga la palabra, habla«.

Y las palabras de Álvarez no terminaron allí: «Se lo quiero decir claro, acá el tema es un cosa de formas. Cuando yo le digo, en este caso Jackson, usted me dice ‘lo que pasa es que usted no entiende’, en vez de decirme lo que piensa sobre la derecha. Y es muy distinto a que usted comience su argumentación diciendo que yo no entendí lo que había dicho la UDI«.

La defensa de Calderón

Por último, el exparlamentario UDI aclaró sus palabras, y señaló que jamás buscó ofender a la periodista: «No te defiendas de alguien que no te ha ofendido… lamento que lo haya entendido así«.

«Me parece relevante lo que pasó acá, hablaban de mansplaining y yo no sé lo que es eso. En ningún momento tuve la intención de ofenderte«, finalizó.