Un 16 de agosto de 2021 se estrenó en las pantallas de Canal 13 “¡Qué dice Chile!”, programa familiar consistente en un entretenido juego donde dos equipos compiten para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio.

Animado por Martín Cárcamo, el programa se ha desarrollado a lo largo de más de 550 capítulos, donde ha sabido conquistar al público con su entretención familiar. “Es un programa al que le tengo un cariño entrañable, un sueño para todo conductor, porque es un formato muy flexible que permite conducir y animar con un sello propio. Tras un comienzo tímido, cada hito que hemos cumplido ha hecho crecer el programa y ha conformado un mundo propio del programa, donde hasta la gente de producción se han vuelto personajes”, opina el animador sobre el programa.

Y esta semana el espacio celebrará su segundo aniversario con capítulos especiales, donde los equipos participantes serán los que han tenido el peor desempeño en esta temporada del programa, con el fin de darles una nueva oportunidad de ganar dinero. Esto sumado a varias otras sorpresas que se irán revelando a lo largo de la semana.

«Siento que estamos recién partiendo»

“Cuando partimos yo no sabía si esto iba a durar tres meses o un año. Llegar a dos años es mucho para un programa franjeado, pero estamos en un formato que tiene mucho para crecer. Aunque suene increíble, llevamos dos años, pero siento que estamos recién partiendo. Tenemos mucho por agregar para mejorar el programa y cada vez buscamos cosas distintas para sorprender a la gente. Además, me tiene muy contento que esto me pilla en un momento maduro de mi carrera, por lo que tengo muchas más herramientas para animarlo”, sostiene Martín.

Quizás la sorpresa más importante será la que se muestre este viernes, cuando Martín presente, tras una larga preparación, el jingle que compuso para el programa, y que cantará él mismo. “Se van a sorprender, trabajé muy duro para hacer este tema, y lo presentaremos como corresponde”, adelanta el animador sobre la canción.