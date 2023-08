Comparte

El pasado jueves debutó el nuevo podcast «No x él«, el cual realiza Karen Bejarano junto a su amiga Fran Rodsil.

En este primer episodio la cantante reveló una inédita situación que ocurrió en Mekano, donde tuvo una pelea con una compañera que, supuestamente, habría intentado interferir en su relación amorosa con Juan Pedro Verdier, quien a día de hoy es su esposo.

«Ella me miraba mientras bailaba con él, teníamos que bailar ‘Apretaito’ y me sacaba pica, tiraba el potito para atrás«, expresó Bejarano en el podcast.

Luego sostuvo que, el acto que la hizo estallar, fue cuando su compañera le acarició la cara a Juan Pedro, frente a ella.

«Le grité ‘te voy a matar'»

«Empecé a caminar corriendo y le grité ‘te voy a matar, te voy a matar’. Me frena Carlita Jara, que no sé si agradecérselo o decirle ¿por qué no me dejaste? Me agarró y me dijo ‘Karen no, no hagas esto’. Luego vinieron dos compañeras más y me sacaron de ahí», recordó.

El escándalo habría sido tal que incluso el director del recordado espacio juvenil consultó por la situación, y poco después esta persona habría sido despedida.

«Yo jamás pedí su cabeza, pero ella estaba generando un conflicto en el programa y en el camarín. Y lo peor es que era mi amiga«, relató, sin entregar su nombre.

