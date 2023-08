Comparte

Recorrió todas las redes sociales las imágenes en donde Rubén, de Gran Hermano, cocina unas hamburguesas, siendo criticado por su particular conocimiento culinario.

Una de las comentaristas de esto fue Karen Bejarano, fanática del reality que en más de una oportunidad ha dado que hablar sobre sus opiniones sobre el encierro de CHV.

«Esto es realmente atroz«, inició comentando a través de Twitter la ex Mekano, mensaje que se alinea con las críticas en el mundo digital, donde acusan al excarabinero de hasta insalubridad.

«Se están alimentando como el hoyo»

Luego Karen continuó: «Se están alimentando como el hoyo y además la persona a cargo de la cocina tiene cero noción de cómo se debe cocinar«.

Su mensaje se contextualizaba con un tweet que compartió, donde precisamente criticaban la forma de cocinar hamburguesas.

«Las hamburguesas no se fríen, no se les debe poner sal porque ya vienen aliñadas. Creo que Gran Hermano debería llamar la atención de la casa, y no solo a Rubén».

Por último, apuntó a que otros participantes han demostrado habilidades en la cocina, e instó a que Mónica, «como no participa en las pruebas, mínimo que cocine aunque sea sentada«.

Aquí puedes ver el mensaje de la cantante: