Un duro descargo fue el que realizó Alejandra Valle, luego de que se viralizara un despacho que realizó el periodista José Luis Repenning para el matinal «Tu Día» de Canal 13, en medio de las inundaciones que afectan la zona centro-sur del país.

La crítica de la comunicadora surgió en el programa «La Voz de los Que Sobran«, donde criticó a los medios que denuncian una «ausencia del estado», pero a la vez hacen un «show» de la lamentable situación que afecta a la población.

«Lo que vemos es un show morboso como este: José Luis Repenning. ¿Era necesario que se metiera hasta la cintura al agua para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no, eso es morbo. Eso se llama show y no sirve de nada, no ayuda en nada», manifestó la periodista.

En la misma línea, añadió: «Informemos, pero no nos detengamos a hacer un show de las desgracias de las personas«.

#SeDijoEnLaVoz | @siliconvalle y su molestia ante la repetitiva pregunta ¿Dónde está el Estado? 🤔



“Me parece mezquino, me parece morboso, que estemos preguntando donde está el Estado, si el Estado ha demostrado con creces que está en las calles; el Estado son los municipios,… pic.twitter.com/hLMMWdjBXB — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) August 23, 2023

Cabe destacar que José Luis Repenning se defendió de estas duras acusaciones, que también se hicieron sentir en las redes sociales.

«Esos comentarios no tienen fundamentos«, inició comentando el comunicador, en conversación con el portal Página 7.

Por último, fundamentó su acto señalando que «ya que las autoridades no ingresaban, eran los periodistas los que dábamos a conocer lo que estaba pasando«.