Benjamín “Pollo” Castillo, reconoció que recibió una oferta para participar de la pasada edición del Festival de Viña del Mar, ofrecimiento que rechazó porque “no me sentía full preparado”. “Viña es algo más importante que zafarse de las pifias”, señaló.

El destacado humorista conversó con TiempoX, en donde habló sobre su presente profesional y la posibilidad de participar con sus rutinas en festivales reconocidos a nivel nacional.

Castillo viene de presentarse en el Teatro Nescafé de las Artes con su puesta en escena “Gracias por Venir”, espectáculo que lo considera como un “show muy bueno, consolidado”, de acuerdo a lo relatado por el medio. Además agregó que “las expectativas de la gente, que pasan del formato digital al presencial, se superan harto”.

Aquel espectáculo, “eventualmente me gustaría llevarlo a algún festival, sino es Viña, Olmué o el de la Longaniza de Chillán”.

Sobre un posible llamado a Viña, Pollo señala: “lo he pensado montón de veces. El año pasado se me ofreció, (pero) no me sentía full preparado. Es como cuando tienes que salir de la universidad, tienes que preparar una tesis y en verdad quieres sacarla con promedio 7. Puedes pasar con un 4, un 5, pero yo quiero salir con un 7″.

“Hoy por hoy, no creo que llegaría a Viña sacándome un 7. Creo que lo puedo hacer y lo hago bien y recibir las dos gaviotas, y la gente me va a apoyar, pero no sé si me voy a sentir conforme con el nivel de show y espectáculo que quiero dar, porque Viña es algo más importante que zafarse de las pifias”, agregó el humorista.

En ese sentido, Castillo revela que “me gustaría vivir el proceso, la carrera del comediante, presentar algo en Olmué que sea muy bueno y digan ‘este tipo es bueno’ y que la gente me pida para Viña para llevar un show incluso mejor que el presentado”.

“No estoy ansioso, estoy en un bueno momento, sí; pero tampoco soy ambicioso ni acelerado para quererlo todo ahora y listo, quiero hacerlo bien”, cerró el comediante.