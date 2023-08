Comparte

Sergio Rojas quedó profundamente molesto con Daniel Fuenzalida, ex huevo, luego que el conductor afirmara que lo tiene en su programa Me Late porque “me siento como el hermano mayor” del reportero de farándula. Sobre aquel comentario, Rojas señaló: “no puede ser caridad, si él me tiene a mí, es porque soy el mejor”.

Todo comenzó con la reciente participación de Fuenzalida en El Purgatorio, en donde se le consultó sobre algunas polémicas declaraciones que dio el farandulero, a lo cual respondió que el reportero a veces se pasa “dos pueblos” y no siempre lo iba a defender.

Dichas declaraciones causaron molestia a Rojas, quien decidió ausentarse del último capítulo de Me Late Digital.

En conversación con Publimetro, el reportero de espectáculos señala que “hay un momento donde él dice como ‘Sergio es un dolor de cabeza, de hecho, mi señora sabe que todos los fines de semana, etc”.

“Ahí, Yamila le pregunta: pero entonces, ¿por qué tienes trabajando con vos a una persona que te da dolores de cabeza, que te hace la vida a cuadros? y Daniel le responde como que, en el fondo, a Sergio le ha costado mucho, le han cerrado la puerta en todos los canales de televisión. Entonces, yo me siento un poco como el hermano mayor de tener como que “tenerlo” (a su lado)”.

“Eso fue lo que me molestó, porque la verdad siento que no puede ser caridad, o sea, si él me tiene a mí es porque yo soy el mejor periodista de espectáculos que hay en Chile”, argumentó Rojas.

En ese sentido, “sentí que había una poca valoración hacia mi trabajo, que es como ‘ay yo lo tengo porque tengo que tenerlo, no porque quiero tenerlo”, explicó.

Otro tema que le molestó profundamente a Rojas es que Fuenzalida no lo defendiera una vez que Yamila Reyna (panelista de El Purgatorio) tildara de mentiroso a Rojas.

“Eso me parece que eso es peligro, puesto que finalmente si ella dice que yo miento tanto y él es mi jefe… o sea, ¿él contrata gente mentirosa?, ¿contrata gente que inventa cosas? Por ende, siento que al no protegerme a mí tampoco se protegió a él, ni a la marca”, aseguró. “Por eso dije ¿sabes qué? Si Daniel no cree que yo soy el mejor, que se busque a otro”, agregó.