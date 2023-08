Comparte

Tras un largo tiempo lejos de la pantalla, la animadora Tonka Tomicic regresaría a la TV, y lo haría nada más que de la mano de Mario Mezza, estilista que recientemente debutó en la exseñal católica con el programa «Antes y Ahora».

El espacio se transmite los días viernes a las 20:30 horas, en donde se busca entretener y rememorar antiguos tiempos.

Y es aquí donde la animadora regresaría a la pantalla, aunque no así a la señal abierta. Recordemos que, durante el último tiempo, su nombre ha sido foco de atención debido a su relación con ‘Parived’, y por ende el ‘Caso Relojes‘.

Ahora, en conversación con Publimetro, la comunicadora se refirió a este paso, afirmando que se siente»feliz de estar en un programa con Mario. A mí me dijeron: ‘Él te invita’; y ahí tenía que estar«.

En la misma línea, continuó: «Yo estoy feliz por él (…) Es una maravilla poder estar en este programa y con Mario. Yo lo quiero mucho y por eso acepté estar aquí con él».

Por último, el estilista también se refirió al vínculo que tendría con la animadora, afirmando que «ella siempre me inspiró, me inspira… Y no es adular, es la pura verdad«.