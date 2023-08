Comparte

La influencer nacional Naya Fácil frecuentemente da que hablar a través de las redes sociales, debido a las historias sobre su vida que comparte.

En este sentido, generó bastantes comentarios una vez que compartió detalles de la rinoplastia a la que se sometió, con el fin de perfilar su nariz.

Si bien esperaba positivos comentarios, el odio reinó, pues recibió ácidas críticas en las redes sociales.

En este sentido, la comunicadora explotó y compartió un mensaje, en donde se quejaba de los negativos mensajes que ha recibido en el útlimo tiempo.

El descargo de Naya Fácil

«No siento pena, rabia ni nada. Estoy una chica totalmente fría, pero sí siento incomodidad. Estos días he recibido cualquier comentario negativo, así como ‘que por qué estoy tan hinchada de cara’, siempre mi cara ha sido así. Ahora, antes, siempre he sido de cara gordita. Qué hue… la gente que se siente con la atribución de andarme diciendo todo», partió comentando en un inicio, según consigna La Cuarta.

Luego continuó: «Bloquearon brígido un sentimiento en mí. Antes podía desahogarme, llorar. Imagínense ser yo, despertar, querer ver tus mensajes y ni siquiera me responden la historia de lo que yo estoy hablando, lo único que hacen es responderme ‘ay estás súper gordita, y tu pelo‘ (…) No sé qué manía tiene la gente de amargarme el día de esa manera».

Por último, respecto a los mensajes que ha recibido sobre su rinoplastia, repasó: «Me llevo aguantando esto de cuando me operé la nariz. Tienen que saber el límite entre una cosa y otra cosa, porque yo también soy persona. Yo también siento. Me llevo aguantando todos los comentarios desde ese día. Piensen que yo llevo toda la semana cargando este tipo de comentario. Me dicen ‘eso te pasa por buscar lugares baratos’. Invertí cinco millones en mi nariz para que me vengan a decir que me quedó chueca. De verdad me cag… psicológicamente«.