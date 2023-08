Comparte

Una tensa discusión se vivió al interior de Gran Hermano, el cual se produjo nada más que entre las dos amigas, Constanza y Jennifer ‘Pincoya’, quienes se enfrentaron por una canción.

La situación se gestó luego que Coni se acercara a Pincoya, para pedirle ue le descifrara un sueño, y mientras la oriunda de Chiloé le respondía la pregunta a la bailarina, esta se levantó de la mesa y la dejó hablando sola.

Esto, fue debido a que en uno de los parlantes de los dormitorios comenzó a sonar una canción del grupo Coldplay, y Constanza no dudó en ir a escucharla y bailarla.

Una vez que la joven regresó al comedor, Pincoya no dudó en expresar su enojo. «No, ya fue Pepa. Yo me acuerdo de todo lo que me dijiste… Son hueas internas que tienes que solucionar tuyas», expresó Pincoya con molestia.

Luego continuó: «Ahora te enojaste conmigo, y me quieres hacer pic… Por qué te enojas porque voy a escuchar una canción. Por qué eres tan amargada, hueón«.

«No soy amargada. Es feo, porque yo estaba hablando contigo, y me dejaste hablando sola. A mí me carga que me dejen hablando sola… Pero lo encuentro feo», le recriminó Jennifer.

«No me pongas de mal humor»

Sin embargo, Constanza no guardó silencio: «Es una canción que me gusta Pincoya, yo vivo todo el día con música, soy bailarina. Pincoya, a ti te carga que no te escuchen, y yo te escucho. Por un minuto, ten esa humildad de decir: ‘Ya, fue a escuchar una canción, nada más».

Aún así, Pincoya recalcó el motivo por el cual se molestó: «Me da rabia, me carga que me dejen hablando sola porque yo no lo hago, y acá lo suelen hacer«.

Finalmente, Coni le expresó: «No me pongas de mal humor«, sin pedir disculpas por la situación que protagonizó.

«No me preguntes nada entonces, te digo no más«, cerró Pincoya.

